新潤建設捐款幫助弱勢自立 追加200萬防疫基金

新潤建設公司協助經濟弱勢者就業自立，陸續捐助新台幣300萬元給新北市府成立「啟鑰卓越自立方案」。董事長黃文辰今天再捐200萬元防疫基金，協助市府幫助受疫情衝擊的弱勢。

新潤建設董事長黃文辰今天在記者會表示，他是新北蘆洲人，出身貧寒家庭曾在工地打工，深知奮鬥的辛苦與重要。挹注「啟鑰卓越自立方案」的經費，是來自於公司及住戶們共同的愛心。

副市長謝政達今天頒發感謝狀給黃文辰，他表示，非常感謝黃文辰的愛心與資助，讓弱勢者能有助力和方向，受幫助者堅持到底學習一技之長，終能成功創業。

市府社會局表示，這筆捐款直至民國108年底結案，共有25案堅持到底，從中獲得協助並成功翻轉人生。

分享經驗的林芝玄說，她生病後面臨人生的低谷，幸好參加方案以自己相對提撥的金額，投入她熱愛的烘焙及藝術蛋糕，最終取得烘焙相關證照，並開立個人烘焙坊，也兼任蛋糕製作專業講師，協助勞動部勞動力發展署職訓局開班授課。

林芝玄曾出國參加比賽獲獎，近期又出版書分享心得，她在記者會中致贈感謝卡和新書，及親自烘焙的蛋糕給黃文辰，感謝當初資助方案，才能讓她生命翻轉。