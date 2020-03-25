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北市免費溫泉泡腳池1處封閉 2處採實名制限人數
國內新冠肺炎確診者增加，北市公有場館陸續導入實名制，北市產業發展局管轄的3處免費溫泉泡腳池，今天起也加強管制，北投區復興公園、硫磺谷地熱景觀區2處泡腳池採取實名制管控人流、座位間距，且每小時清場1次，至於泉源公園泡腳池則乾脆配合歲修，先暫停開放到4月底。
產業局公用事業科長何明育說，復興公園、硫磺谷地熱景觀區2處泡腳池目前為每周二到周日，早上8點到傍晚6點開放民眾入場使用，原本不限時段，現在改為每逢整點入場，中午12點休息1小時，而民眾泡腳時間為40分鐘，隨後人員會提醒民眾離開並清場消毒。
何明育說，除使用時間，民眾入場必須配合登記姓名、電話、地址，並確認過去14天內無國外旅遊史、無發燒咳嗽症狀、非居家檢疫或隔離者才能進入；使用期間，座位間隔必須達1公尺依編號入座；人數限制上，復興公園泡腳池每場次僅開放51人，硫磺谷泡腳池每場次則是31人。
位於北投區中和街的復興公園泡腳池，鄰近捷運新北投站；硫磺谷地熱景觀區泡腳池則位於北投區泉源路、陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內，可搭捷運到新北投站，轉搭小7、小9、小26公車到彌陀寺（青廉橋）站外，或自行開車停放在景觀區停車場。
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