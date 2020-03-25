新北媒合建商 7年3百萬助民眾圓夢開個人烘焙坊

新北社會局自2012年推動啟鑰卓越自立方案，新潤建設陸續捐款300萬元，歷經7年時間共有25案堅持到底，受助的林芝玄透過方案並靠著自身努力，現已在淡水區開立個人烘焙坊，也兼任蛋糕製作專業講師，更協助協助職訓局開班授課。

林芝玄說，2011年因為身體健康因素有4年時間沒有工作，面對人生低潮決定報名啟鑰卓越自立方案，每月只要自提提幾千元，市府就1比1提撥，由於熱愛烘焙及藝術蛋糕，存滿3年後提出動支計畫，購買相關設備。

林芝玄說，後來靠著努力取得烘焙相關證照，目前開立個人烘焙坊，近期也出版「玄奇的玩藝cake」的書籍，希望把技能傳授給同樣熱愛製作蛋糕的人，也感謝新潤建設董事長黃文辰的資助，才讓她有生命翻轉的機會。

黃文辰說，市府透過資源幫助有意願上進的人，看到成功案例非常開心，自己也來自貧寒家庭，曾在工地打工過，決定與公司、住戶發揮愛心，每賣一戶就捐出1萬做公益，現在要提升到2萬元，並由公司與住戶各出一半。

黃文辰也說，近期因為新冠肺炎疫情關係，涉及產業、經濟、社會問題，也是全球都要面對的考驗，決定再捐200萬元當防疫基金，支持市府進行各項防疫工作。