李旻蔚任柯文哲隨行秘書 林珍羽下週任副發言人

民進黨新北市議員李余典女兒、曾代表台灣民眾黨參選立委的李旻蔚，23日起擔任台北市長柯文哲隨行秘書；而民眾黨發言人林珍羽則是下週報到，擔任副發言人。

李旻蔚角逐立委失利，經過一段日子沉澱，23日起擔任柯文哲隨行秘書，協助柯文哲行程及媒體相關事務，如蒐集輿情等。

李旻蔚今天上午也跟著柯文哲出席2020台北玫瑰展，她受訪時表示，這是她上任來首個行程，期許自己能「把工作做好」，表示自己曾協助父親李余典10年，有機會能進到台北市政府學習，就應把握當下。

李旻蔚表示，她23日報到後，柯文哲跟她說「認真上工」，而她目前仍在熟悉，之後也會參加每天上午7時30分的晨會，熟悉市政。

由於民眾黨積極佈局2022，李旻蔚也被問及參選市議員的打算，對此，他僅表示「現在都在學習中」。

台北市副發言人戴于文說，李旻蔚為機要任用，而林珍羽也採機要任用模式進入台北市政府，正在跑公文，預計下週報到，擔任副發言人。