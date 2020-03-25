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居家檢疫人數暴增 議員張斯綱：北市府應研擬支援方案
新冠肺炎疫情擴張，受防疫政策影響，居家隔離、檢疫人數急速攀升，各地里長、里幹事業務量暴增。對此，台北市議員張斯綱呼籲，北市府應針對居家隔離、檢疫人數超過20人之里別，研擬支援方案，分散各里壓力，落實防疫內涵。
張斯綱表示，3月後居家隔離人數快速攀升，若以北市為例，有些里居家隔離人數就超過6、70人，有的行政區更高達600餘人，里長、里幹事除了進行電話訪視，有時還要協助隔離民眾採買物資，同時還要兼顧里政，實在不堪負荷。
張斯綱說，面對防疫壓力，北市府應針對居家隔離、檢疫人數超過20人之里別，研擬支援方案，並由區公所加派人力支援，以超前部署的概念，預先規畫因應方案，完善防疫細節，避免疫情擴散。
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