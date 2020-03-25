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居家檢疫通報有時間差 侯友宜：新北務實追蹤
新北市目前居家檢疫人數達到1萬2213人，但過去出現中央通報地方有時間差異，新北市長侯友宜今受訪表示，剛開始落差有達到3天左右，現在已有縮短，只要在新北的個案都會去務實追蹤。新北民政局長柯慶忠則說，中央收到訊息後，第一線區公所會馬上收得到。
侯友宜表示，難免在資料的傳遞上還是有一點點誤差，有些還沒回國資料已經到了，資料有的過快、有的過慢，但這都沒有關係，只要在新北個案都會盡所有的調查的能力，補中央的不足，已反映要縮短時間，中央已經在做了。
柯慶忠表示，早期在機場資訊會轉給移民署，再透過內政部轉來地方，但現況是中央會直接把訊息透過系統由各公所直接找尋到，不必再透過民政局轉，現在仍有一點時間差異，就是個案到家里幹事卻不知道，但不至於差到好幾天。
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