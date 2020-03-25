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新北推教學素材懶人包 有網路就隨手可得線上資源

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局請新北市10所高中課程發展中心，綜整講義、課堂評量與線上教學，各項線上資源只要透過新北市課發中心網站就能下載，也可直接利用手機安裝「新北課發中心APP」，隨手獲得教學資源。圖／新北市教育局提供
新北市教育局請新北市10所高中課程發展中心，綜整講義、課堂評量與線上教學，各項線上資源只要透過新北市課發中心網站就能下載，也可直接利用手機安裝「新北課發中心APP」，隨手獲得教學資源。圖／新北市教育局提供

新冠肺炎疫情持續升溫，考量高中未來可能面臨停課，新北市教育局請新北市10所高中課程發展中心，綜整講義、課堂評量與線上教學，各項線上資源只要透過新北市課發中心網站就能下載，也可直接利用手機安裝「新北課發中心APP」，隨手獲得教學資源。

教育局表示，課發中心網站綜整內容包括可以讓學生在家觀看的預錄課程與教師備課相關資源，像是電子檔教材、線上題測系統、教學影片及備課素材庫等，提供給新北市學校與教師盤點運用數位教學資源，以因應疫情變化而隨時做教學調整。

教育局表示，在新北特製教師備課懶人包也可查詢新北市高中課程發展中心總召學校林口高中網站，可直接搜尋10個學科課程發展中心新課綱相關研習成果，包括學科課程地圖、各類型素養課程設計與評量以及教師社群共備教學資源；也可直接利用手機下載「新北市課程發展中心課程APP」，隨手連結各項新課綱教學資源，例如課程示例、部定課程與多元選修課程教學素材等，同時可以進入全國各項新課綱服務搜尋網站、新北學BAR粉絲團與高中課程發展工作圈FB粉絲團，掌握各項最新訊息不漏接。

林口高中數學課程發展中心執行秘書何思穎表示，未來萬一停課，老師們僅需憑藉麥克風、手寫板、課程PPT，即可輕鬆化身直播主線上教學，還能即時互動：學生提問，老師解題，教師都可至新北課發中心的網站，讓老師現學現用。

永平高中英文老師張惠玲也提到，若僅用攝影機拍上課影片當作線上教學會失去與學生的互動反饋，教學效果大打折扣，所以英文課程發展中心也研擬Youtube影片創作的SOP系列研習，提供第一線教師增加相關知能。

教育局 課綱

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