新冠肺炎防疫 侯友宜錄音電話懇託檢疫莫趴趴走

新北市長侯友宜今天表示，新冠肺炎疫情最擔憂本土案例找不出源頭，居家檢疫對象資料傳達難免有時差，將縮短通報時間並落實追蹤。他並錄製語音，透過電話呼籲民眾不要趴趴走。

侯友宜今天在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）防疫會議中表示，新北市已有55例確診病例，絕對不可以掉以輕心。

他強調，台灣現階段防疫重點應是嚴守「阻絕於境外，管控於境內」的策略。尤其，基督教復活節假期即將到來，更要嚴防居家檢疫者不遵守規定外出走動、甚或群聚狂歡，造成疫情擴散。

侯友宜說，目前最擔憂本土案例找不出源頭，確診案例比以前高很多，疫情發展要作最壞打算，透過圍堵管控與提供防疫旅館、安心住宿旅館，給予民眾關懷，希望不要趴趴走。

接受媒體聯訪時，侯友宜說，以往接獲居家檢疫對象通報資料時，曾有3天的時間落差，造成防疫空窗期。經反映後雖縮短時間，但難免傳遞資料仍有誤差，新北仍會儘量縮短時間，務實追蹤個案人在哪裡，盡力調查彌補中央的不足。

民政局長柯慶忠表示，新北市的居家檢疫對象高達1萬2000多人，以板橋區、新店區、中和區最多。以往回國居家檢疫者，機場端需透過移民署轉資料到縣市政府民政局，會有時間落差，人已經居家檢疫，公所還沒有資料。

柯慶忠表示，目前中央透過系統連線第一線鄉鎮市區公所，不會發生居家檢疫者已經到家後，里幹事還不清楚狀況。

市府社會局長張錦麗在會中表示，兩天來已有702人申請檢疫補償金，民眾可以使用電腦或手機線上作業最便利，且申請時效長達2年，不用急在一時申請。

新聞局表示，侯友宜近日錄製台語版關懷語音，24日起連續3天晚間透過室內電話，宣導自我健康管理的重要性，呼籲民眾防疫期間「麥擱趴趴造」，照顧自己也保護他人。