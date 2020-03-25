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大巨蛋案都審環差闖關成功 復工有望

中央社 / 台北25日電

大巨蛋停工將滿5年，去年都審闖關成功，今天進行環差分析報告審查，經環評會審議後修正通過，要求遠雄一個月內補充委員及民眾所提意見，且應維持原核准綠覆率等書面資料。

北市環境影響評估審查委員會上午討論大巨蛋案第3次環境影響差異分析報告第2次審查會；環評在中午前決議環差報告修正通過。

環評委員會在2月初曾召開會議，最後要求遠雄一個月內補充基地開發照片、圖示，並說明大巨蛋屋頂造成眩光及民眾擔心交通疑慮、文化園區生態池水位等問題，再送審查。

環評今天再度召開會議，出席的民進黨北市議員簡舒培提及光復南路車行地下道若設出入口，恐影響當地交通；議員許淑華建議，委員會應討論大巨蛋屋頂造成光害議題。

當地里長及里民提到，大巨蛋開發後造成松山文化園區內的生態池水位出現狀況，像水面下降、雜草叢生，恐讓附近環境孳生蚊蟲。

環評委員顏秀慧說，開發單位應說明大巨蛋屋頂塗料內容，且應符合相關規定。委員董娟鳴指出，遠雄應提出都審、環差容留人數的差別點及建物實際變動照片等內容。

其他委員提到，民眾關心文創園區內的生態池水位及大巨蛋屋頂鈦板引發光害和光復南路車行地下道議題，遠雄應說明，並建議可依環評法再進行環差報告。

遠雄代表回應，園區內有規劃退縮車道及出入口，不會影響光復南路交通狀況。

擔任主席張添晉聽完後表示，開發單位及市府相關單位應針對民眾關心光害、交通議題、生態池水位等議題提因應對策。

環評委員會最後修正通過環差分析報告，要遠雄一個月內補充資料，內容包含維持原核准綠覆率及委員和民眾所提意見，並提附帶建議，就是相關單位應積極處理民眾提及光害、交通動線及生態池等疑慮。

環保局表示，環差分析報告經環評會審議修正通過後，遠雄一個月內需補充環評會要求內容，採書面資料送審，由環評委員審查，若委員無異議就定稿。

遠雄企業集團發言人楊舜欽會後在現場受訪時說，將依環評會意見修正，目前大巨蛋在台灣建築中心資料已審核通過，還有營建署審查，最後是申請建築執照變更，若取得建照變更，預估約2個月時間才可復工，復工後約一年半可完工。

大巨蛋案停工將滿5年，去年10月通過台北市都市設計審議委員會，但防災避難電腦模擬程式結果，引發議員、民團抗議及外界質疑，都審會仍修正通過。環評委員會今年2月召開通過都審的環差分析審查，事後要遠雄補件再審，今天以附帶建議通過，意味大巨蛋復工有望。

環評 大巨蛋 北市

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