新北招商拚1500億 推零接觸經濟

新北訂定2020年招商金額為1500億，不過新冠肺炎疫情影響各產業，新北市長侯友宜說，目標不要輕易改變，希望危機裡找到商機與機會，要組「新北隊」打團體戰。新北經發局長何怡明說，推動零接觸經濟，透過網路讓全世界看到台灣產業。

何怡明指出，新北工商合作圈已經成立，也召開過網商籌備會，集結製造業把產品透過網路方式行銷，在新北三重有舒潔，因為用負壓無塵室做口罩，甚至吸引法國媒體前來報導，業者透過網路就能獲得更高詢問度。

侯友宜表示，隨著疫情發展要著重零接觸經濟，現在外賣、物流業績蓬勃發展，過往實體店面消費方式要轉換，透過零接觸經濟帶動新興趨勢，並推動產業AI自動化、雲端運用、線上銷售，並以新北工商合作圈的電商服務團，建立供應鏈。

侯友宜說，另外國際招商、外國合作部分，企業仍必須跟國際接軌，現在國際碰到經濟困頓，但未來一段時間就會好轉，現在是最好的合作機會，不論是跟美國、歐洲、日本等商會，都必須要很多連結。

何怡明表示，過去用商洽方式採購，原料、機器、設備，改用網路更備受國外關注，台灣雖然小但有很多精彩的產品與製造業，另外智慧物流也很重要，透過物流配送東西，像是冷鏈、冷凍等對農產品很有幫助，也降低交通衝擊。