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柯文哲：封城與否看中央 北市會擬好計畫

中央社 / 台北25日電

新冠肺炎疫情嚴峻，對於是否需要「封城」，台北市長柯文哲今天說，封城與否權限在中央，「我們大概最多是桌上演習，細節還是需要跟中央討論」，會先擬好相關計畫。

柯文哲上午出席2020台北玫瑰展，接受媒體聯訪時，做上述表示。

面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情全球擴散，副總統陳建仁昨天接受中央社訪問時表示，目前台灣病例數少，且大多可溯源，還不需要封城，萬一需要封城，光台北市就要限縮200萬人的自由。

對於封城與否，柯文哲表示，若到了要封城的程度，權限也不在地方，「這牽涉到緊急命令，權限在中央政府」，不過，他認為實兵演習可能會造成恐慌，所以可先進行桌上演習，台北市政府也會擬好相關計畫，細節部分則與中央討論。

柯文哲說，明天在市政大樓將舉行雙北交流合作平台，屆時會與新北市長侯友宜討論相關防疫措施，「確定雙北合作、資源共享、政策方向一致」，像是防疫旅館、防疫計程車可以互用等等。

針對國民黨市議員王鴻薇呼籲北市府民眾搭乘大眾運輸要戴口罩，柯文哲說，他最近搭乘捷運、公車，發現98%乘客都有戴口罩，「台北市民素質還是比較高，98%都有戴，而98%戴跟100%差不多」。

柯文哲表示，雖然確診數暴增，但多為境外移入，本土感染數不多，代表國民防疫觀念相當好，戴口罩、勤洗手還是有相當阻絕作用。

柯文哲 封城

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