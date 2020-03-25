提前返鄉掃墓 國道客運有優惠

為因應清明連假掃墓、出遊及返鄉需求，交通部公路總局規劃多項交通優惠措施，包含90條國道客運路線享平日或85折的票價優惠，還有39條台灣好行路線電子票證半價，及所有國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運1段票（或基本里程）免費等三大優惠。

實施期間除清明連假4月1日起至4月5日止合計五日外，今年特別加碼於連假前一周的3月28、29日兩天也能適用，希望民眾可以提前掃墓分散人潮，既可舒緩交通壅塞，又有助於防疫作業，一舉兩得。

另外，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，除於連假前協調轄區公路客運業者備足運能並加強車輛維修保養及客運場站安全外，中壢監理站長吳金全表示，亦要求轄管客運業者完成各項防疫工作。

車輛消毒方面，除平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，在營運期間至少每8小時需再進行消毒一次，並於場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，讓乘客能安心搭乘。

中壢監理站呼籲，外出搭乘大眾運輸及進出公共場所應適時配戴口罩，勤洗手，做好個人防護措施。若已感冒請在家休息，保持良好衛生習慣。返國後若有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線。若為居家檢疫或居家隔離者，於檢疫或隔離期間請勿外出及搭乘大眾運輸，以免違反傳染病防治法。