遠航勞資調解下周一登場 陳信瑜：資方請提出企業良心

遠東航空月初正式提報大量解僱計畫，預計解僱528人，並於9日舉辦首場調解會，但因資方還要確認勞方解僱基準日及各項債權計算明細，30日將再召開第2場。對此，台北市勞動局長陳信瑜今受訪時向遠航資方喊話，「張綱維董事長提出您的企業良心，和您的企業責任，3月30日是你最好表現的時刻！」

北市勞動局今起連3日在遠東航空第二辦公室舉行就業博覽會，希望協助遠航勞工順利重回職場。不過，遠航勞資調解仍在進行中，陳信瑜也呼籲，3月30日將舉行第二場勞資調解，希望遠航資方不要再呼攏員工，最後時刻，仍期盼大家好聚好散，看見正向結果。

此外，由於遠航資方自去年12月起，並未再發放員工薪資，累積至今積欠近億元，更遭北市勞動局重罰450萬元。陳信瑜表示，「以私人情感來說，我們看不到他的誠意，但我們也認為，他或許很努力再找其他投資者接管，這些狀況都不排除。」

不過站在勞動局立場，陳信瑜表示，仍希望張綱維負起資方責任，另一方面也會盡力保障遠航勞工權益。