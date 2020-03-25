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大S老公汪小菲打造的S Hotel 今成防疫旅館一晚6千元
新冠肺炎疫情持續延燒，台北市觀傳局宣布台北市防疫旅館再增二家，由4家變6家。其中包括S Hotel 量子酒店，飯店主人是藝人大S的老公汪小菲，防疫住房專案一晚約6000元，包含早、午、晚三餐。
觀傳局今宣布第5家防疫旅館上線服務，預計將為居家檢疫旅客提供19個房間，第6家防疫旅館「S Hotel」也預計在27日上線，提供100間客房。 目前台北市防疫旅館房間總數計約為320個房間。
觀傳局指出，新上線的第5家防疫旅館，提供19間客房，房價含三餐為1700元至3000元；第6家防疫旅館「S Hotel」位置鄰近機場，周邊擁有 5 家區域醫院、客房設有獨立式空調、無地毯，旅館更建立零接觸的專業流程讓交叉感染的機率降到最低。
「S Hotel」防疫住房專案一晚約6000元，包含早、午、晚三餐，將由館內餐廳採用良好食材精心設計多樣化的中、西式菜色，並使用一次性餐具、垃圾專業處理，另透過24小時前台服務，讓客人能夠安全舒適的度過14天的檢疫期間。
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