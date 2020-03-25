東京奧運延期 國訓中心：正常操兵 重新擬定備戰計畫

新冠肺炎疫情繼續在國際延燒，2020東京奧運決定推遲一年舉行。國家運動訓練中心執行長李文彬今天表示，國訓中心選手與教練維持正常訓練，待延期後各項辦法日期確定後，再調整訓練計畫，全力備戰。

東京奧運會原定於今年7月24日至8月9日舉行，國際奧委會24日確認京奧將延期，新日期將不會晚於2021年夏季。李文彬表示，已取得京奧資格的選手，朝向原來計劃做調整之外，因為訓練的時間拉長，會進一步找協會和教練來討論延長訓練計畫，因為在防疫期間，也要避免到國外移訓練。對於還沒有取得資格的選手，會請協會或中華奧會了解，取得資格的辦法若有調整，會再進一步說明。

李文彬說，對於調整選手心理部分，中心安排了運動心理學的老師到中心來做一些課程，這禮拜到下個禮拜有一系列的運動心理講講座，也鼓勵選手和教練可以再重新安排休閒活動，包含聚餐或卡拉OK等，讓他們調整一下心理狀態。

東京奧運延賽一年，有些選手的顛峰期會不會因此錯過。李文彬表示，一般體育運動選手的訓練絕對會依照賽程去做狀況調整，之前是設定在七月去參加東京奧運來條件訓練，目前了解很多的選手狀況都是相當的不錯。選手當知道延後，除了延續該有的訓練外，心理的調整也是一個優秀選手必須做到的。

2020東奧培訓隊田徑總教練孫念祖表示，最近在訓練上，有很明顯的感覺不管是選手和教練的心情都比較複雜，之前是與不知道京奧是否延期有關，但在昨天晚上知道要延期，心情一樣很複雜，今天會再跟選手和教練作說明。選手鄭兆村今年的訓練計畫是延後的，因為他之前在課業上還有一點受傷，以他來講應該是稍微有利一點。