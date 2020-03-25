助遠航勞工一臂之力！北市勞動局辦就業媒合

遠東航空去年底無預警停飛，年初遭交通部廢止運輸許可證，董事長張綱維也於本月初提報大量解僱計畫，正式宣告停止營運。為保障遠航勞工就業權益，北市勞動局今起連3天舉行就業專案媒合活動，首日現場約有30人參與，遠航勞工受訪時則感嘆「一切都發生得太快了！」

台北市勞動局長陳信瑜表示，2月5日曾主動與遠航7位勞方代表在遠航公司舉行勞工座談，當時勞方代表告訴她「我們看到總經理還是天天近來簽到，非常有情有義」，不料後續遠航資方仍持續積欠薪資，站在勞動局立場，必然要盡快協助遠航勞工轉職、申請失業給付。

陳信瑜說，2月5日現場也調查遠航勞工就業需求，在回收問卷中，又以舉辦航空業專案徵才招募佔8最多，不過當時被遠航人事單位拒絕，但在大解名單出現後，「人事大概就沒有任何拒絕的理由」，才促成今日就業博覽會。

受公司倒閉影響，遠航人力資源處協理鄧銀貴受訪時表示，大解名單中的員工將於4月1日起失業，考量疫情因素，景氣蕭條，工作職缺難找，因此與北市勞動局合作，希望透過就業媒合活動，讓遠航失業勞工盡快銜接。

至於自身職場情形，在遠航服務了4年多的鄧銀貴說，雖然表訂只工作到3月31日止，後續仍有許多程序要處理，「當然要把所有事情做結束，之後再來找工作。」

自民國77年便開始在遠航擔任維修員的楊先生則表示，「資深沒有用，下場一樣的！」曾經歷10多年前遠航倒閉，失業後曾去職業訓練，擺起小吃攤生意，在現任董事長張綱維接手後，重新被徵召回遠航上班，沒想到事情又再度發生，感嘆「一切其實都有預想到，只是來得早」。