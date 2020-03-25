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北市居家隔離、檢疫人數一天爆量 黃珊珊向中央求助

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者楊正海／攝影

北市居家隔離和檢疫者，昨天一天爆量，其中北市的470個居家隔離者突然增加，一天增加77人，今天達542人；居家檢疫者9416人，一天就增加了779人，快速增長。

台北市副市長黃珊珊今向中央喊話，是不是能夠開放更多的志工、人員加入，減少北市里長、里幹事龐大的業務量。這樣的數量，已經超出目前北市的負荷量。

黃珊珊指出，希望中央對於招募來的志工、人員，可以做一些專案補貼，否則現在狀況，北市沒有辦法應付這麼高的量，因為除了要找失聯者，還要照顧這麼多居家檢疫的人，市長柯文哲今也指示有關台北市成立的安心檢疫所，會盡量協助各里幹事，居家檢疫有困難的人，開放里長里幹事通報，協助由市政府的安心檢疫所，收治居家檢疫有困難的民眾。

北市 居家檢疫 黃珊珊

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