北市 S Hotel加入防疫旅館行列 每晚6000元
台北市持續推動防疫旅館，觀傳局今天宣布，第5家防疫旅館今天上線，房價1700元至3000元；第6家為藝人大S先生汪小菲經營的「S Hotel」，將於27日上線，共提供100間房，每晚要價6000元。
因應居家檢疫者恐無家可歸情形，台北市2月底推動防疫旅館，至今接待過161名旅客，4間防疫旅館約提供200間房，目前有7成旅客入住，再加上今天、27日上線的防疫旅館，可提供房間數約300間。
觀傳局長劉奕霆表示，第5間防疫旅館共提供19間客房，房價含三餐為1700元至3000元，而為減少感染風險，旅客在入住前要拍攝相關身分證件的照片供旅館建檔，入住時也會量體溫、建立聯繫群組。
S Hotel為第6間防疫旅館，將於27日提供服務，劉奕霆說，S Hotel位置鄰近機場，周邊有5家區域醫院，客房設有獨立式空調，沒有地毯，房價含三餐為6000元。
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