居家檢疫者泡網咖4天 黃珊珊：很擔心還有資料不實狀況

應居家檢疫的男子陳冊，失聯4天昨在北市南陽街的網咖被找到，北市府今重罰100萬元。台北市副市長黃珊珊上午受訪指出，這個案令人特別的疑惑，他3月21日回台，那時政府已經下令全國只要入境者就要居家檢疫，他填寫的手機號碼不實，但內政部境管時應該做確認，手機應該可以通，但在這樣的情況下，他仍填寫不實的資料，造成後續的執行，發生很多困難，很擔心是不是還有類似的狀況。

陳男3月21日從北京回台北，3月22日、23日兩天，市府派人去他家找，都找不到人，昨天警方在南陽街網咖找到他，原本要送回家，但市府覺得應該料敵從寬，做了相關的防護後，將他送和平醫院檢採檢中，陳在台有親人，但在台北只有一個人，他這4天都沒有回住處，都在網咖。

黃珊珊說，他去過的地方，目前為止都有掌握，如果他最後不是確診，就讓他進集中檢驗所，如果有症狀或是確診，會在醫院繼續收治治療。

黃珊珊說，市府很擔心的是不是還有類似的狀況，在機場第一線沒有辦法做攔截，或者確認，類似狀況希望不要再發生，因為這次的於是讓他在外面遊蕩了快4天，這4天的時間，不知道會發生什麼事，希望最後他的採檢的結果是陰性，如果是陽性的話，影響會很大。

黃珊珊指出，居家檢疫的國人，真的不要輕易試法，違規傷害到自己也傷害到別人。另外，中央在機場的境管，與地方的連結要再更實際一點間，時間差會造成這些人找不到，整個系統為了他一個人翻天覆地，對現在已經非常疲憊的民政系統、衛生系統，有很大影響。