新北環狀線開通　中和4站房屋交易熱絡

環狀線從1月31日通車，中和地政事務所統計近4年實價登錄資料，其中秀朗橋、景平、景安、中和等4站交易量佔中和區中古屋市場比例約百分之35，購屋者近5成為雙和地區民眾。

中和地政事務所主任陳素霞表示，去年新北市中古屋交易以中和區最熱門，且超過3成5中古屋交易位於秀朗橋、景平、景安、中和等4站500公尺內，公寓均價約在每坪30至36萬元間，中古華廈大樓均價約在每坪38至47萬元間，相當穩定。

陳素霞分析，秀朗橋等站周圍原本就是中和發展成熟地區，生活機能良好，隨著捷運工程進度逐步前進，交易量也隨逐年增加，且各站購屋者近5成以中、永和民眾為主，其他為各站鄰近的行政區，例如台北文山、大安、中正區、萬華區等，可見其他區民眾會選擇鄰近的捷運站置產。

根據中和區人口遷入遷出資料，隨著捷運環狀線逐步完成，從去年7月起，中和區人口去連續8個月正成長，顯示捷運建設不僅穩定支撐房價，更吸引鄰近行政區民眾持續移入並帶動中和區人口成長及房地產市場發展。