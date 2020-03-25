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紙鳶到處放飛不安全? 風箏玩家建議放寬線長至45米

聯合報 / 記者游明煌王昭月胡瑞玲／連線即時報導
石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

針對公園傳出風箏線傷人事故，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元說，各地政府應該針對環境、地形的現況管理或限制放風箏，民眾才能有所遵循，不過，他也發現目前限制風箏線長度30公尺，其實可以放寬到45公尺，因為升空後的高度風向較穩定，也較不會遇到亂流及遮避物。

民眾愛放風箏，近幾年來，不少縣巿政府也舉辦國際風箏節活動，除了在新北巿石門區已深耕20年北海岸國際風箏節，還有屏東縣國際風箏節、新竹巿國際風箏節，及前兩年加入的桃園大溪國際風箏節等，施放地點都刻意挑選在天空地寬的沙灘、草地或河灘地。為避免大型、特技風箏傷人，主辦單位甚至還會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，安全管控。

但一般民眾較常在住家附近的公園放風箏，樹德科技大學休閒管理系助理教授楊志中表示，衡量安全，縣市政府或可制訂單行法規，以公園法規範低角度（15度）施放的技術型風箏，不得在一般小型公園施放。除此，電纜線聚集處，亦不得施放，避免風箏線纏繞，引發意外。

目前有訂定管理規範的縣巿並不多，新北市府是其中一個。新北巿府在風箏活動場地使用管理規則中，規範風箏線長度不超過30公尺，放風箏時要避開電線桿、路燈、自行車道、人行步道及人潮眾多處，施放者也應觀察周圍是否有電線，防止因風箏與電線接觸發生觸電事件。

新北市並規畫包含八里文化公園、新店陽光公園及浮洲藝術公園，三大放風箏區域，高灘地工程管理處指出，這3處皆已避開飛航管制區，民眾施放要遵守規定，若有違規將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。目前尚無處罰案例。

放風箏除了亂流外，也可能本身品質不良或組裝錯誤，施放後操控不佳，或無預期墜地，就容易傷害地面的人，鄭凱元如是說，因此場地夠大、風力夠也穩定，建築物不多的公園，就很適合開放放風箏，不過，現在開放限制風箏線長是30公尺，但風箏在這範圍，易因大樓、山坡或障礙物造成亂流墜地，他建議放寬到45公尺，風箏飛得較高會比較穩定。各地方政府要評估現狀，開放或者限制，未開放的民眾就不要去。

石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
石門區舉辦國際風箏節都會事先做好安全措施，大型風箏表演因重量大、速度快，危險性較高，都會用柵欄做實體隔離，並指派工作人員警戒，避免民眾誤入。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

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