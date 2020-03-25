居家隔離、檢疫者 新北702人申請防疫補償金

民眾因新冠肺炎受隔離、檢疫者，將發每日1000元的防疫補償金，自3月23日起受理申請，新北累計已有702人提出申請，另外中央也將針對弱勢兒少老人身障者每月加發1500元，新北社會局指出，中央仍在規劃中，若定案後將即刻遵照執行。

新北社會局長張錦麗指出，新北目前約有2萬1300名民眾接受居家檢疫、1356名接受隔離，受隔離者或受檢疫者23任開放申請，照顧者則從3月31日起開放申請。

張錦麗說，申請作業有線上申辦系統、到檢疫完成所在地區公所臨櫃申請，以及郵寄等3種方式，其中使用電腦或手機進行線上申請最為便利，而申請的時效長達2年，民眾不用急在一時申請。

張錦麗表示，若未遵守防疫規定到處趴趴走，就不能申請防疫補償，另外隔離或檢疫期間領有薪資，也不能申請。若上班日未領薪資者才可申請補償，不過依據勞基法一周2天的休息、例假日、國定假日，則由雇主給薪所以需扣除。

行政院日前公布第2波紓困方案，針對弱勢兒少老人身障者每月加發1000元，共加發3個月，社會局表示，經詢問中央，暫定以領取低收兒童生活補助、低收學生生活補助、中低老人生活津貼、身障生活補助、弱勢兒少生活扶助者為對象。

社會局說，撥款時間等相關細節中央正在規劃中，中央規劃完成後公告，新北將會全力配合辦理，協助照顧弱勢民眾的生活。