避免遭佔用 新北3處共153格路邊停車格要收費

路邊免費停車格常遭長期佔用，新北交通局指出，板橋板橋區莒光路78巷(中山公園旁) 、汐止區環東大道及新台五路二段（仁愛路至茄苳路段）等共計153格的公有路邊汽車停車格，4月1日起將納入計時收費，落實使用者付費的公平原則。

停車營運科長許芫綺說，因應新北停車需求量較大，交通局在板橋區莒光路78巷增設5個路邊汽車停車位，汐止區新台五路二段（仁愛路至茄苳路段）規劃138個汽車停車位，環東環大道與橫科路口設置了15格機車位、10格汽車位。

許芫綺說，常有民眾抱怨停車格遭久占停車，甚至衍生髒亂，會勘後決定板橋區莒光路78巷、汐止區環東大道每周一到五的7時到20時採計時收費，以半小時計費，每半小時10元。

許芫綺表示，汐止區新台五路二段（仁愛路至茄苳路段）因為離市中心較遠，將採丁種費率每次60元，收費時間為周一到五的8時至18時，例假日則不收費。

交通局說，3處路邊停車位已設置收費告示牌，並派人按時巡查，若有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，會通報相關單位拖吊處理，讓車位公平分享，提高停車周轉率。