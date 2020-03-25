疫情衝擊 台北杜鵑花季取消28日花漾幸福嘉年華
受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台北市觀光傳播局以防疫為優先考量，宣布取消2020台北杜鵑花季3月28日花漾幸福嘉年華活動，包括台大校園杜鵑花導覽、文創市集、DIY活動及舞台展演；觀傳局長劉奕霆說，希望大家落實自主健康管理，降低近距離群眾接觸的風險。
觀傳局指出，防疫期間台北杜鵑花季推出的「花開集點趣」線上活動仍持續至4月5日，只要加入台北市政府LINE官方帳號，打開專屬集點活動頁面，在台北杜鵑花季特約商店或大安森林公園打造的6處Hello Kitty情境裝置上都可以掃描「QR Code」集點，完成6個集點任務，就有機會抽到Dyson冷暖空氣清淨機、iPad及Switch等多項大獎。
另外，台北杜鵑花季的IG徵圖大賞線上活動也持續至4月5日，活動期間上傳杜鵑花或是活動相關照片，並在個人Instagram完成Hashtag「#台北杜鵑花季IG徵圖大賞」及「#taipeitravel」就有機會獲得杜鵑花季限量「一之軒」提貨券，歡迎大家踴躍投稿分享。
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