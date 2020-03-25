台北會封城？ 柯文哲：先桌上演習、權限在中央

新冠肺炎延燒，國內確診人數增加，外界擔心雙北人口密集，恐成防疫破口，開始討論是否封城。台北市長柯文哲今天受訪表示，封城權限不在地方政府，北市府先做桌上演習，因為實兵演習會造成恐慌，北市府也會先擬計畫，細節再跟中央討論。

台北市長柯文哲今天上午出席「2020台北玫瑰展」，被問到封城一事，新北市長侯友宜認為，會做最壞打算？柯文哲表示，明天雙北會談一起討論，封城牽涉到緊急命令，權限在中央、不再地方。

柯文哲也說，府內早上有討論封城，最多先做桌上演習，因為實兵演習會造成恐慌，也會擬計畫，但細節要再跟中央討論。

媒體詢問，侯友宜認為，可以管制部分路段？柯文哲表示，到現在為止，這禮拜一天20餘例確診，但都是境外移入，他最近坐捷運公車，98%民眾戴口罩，台北市民素質還是比較高，也代表民眾防疫觀念相當好，在這情形下，桌上演習合理，實兵演習會影響恐慌。

至於明天雙北論壇重點，柯文哲表示，將於台北市政府12樓劉銘傳廳舉行，確定雙北合作、資源共享、政策一致，一致的意思是，至少大家方向一致，但沒有說要一樣，他也覺得沒理由說，金山區的防疫措施，跟信義區防疫錯失一樣，至於SOP或防疫旅館、防疫計程車，大家互用，政策至少方向一致。

此外，柯文哲日前受訪時，說北市防疫戰略上是「力不可用盡」，不過，侯友宜今天說，關鍵時刻要用盡全力；柯文哲表示，正確講法是，按照實際需要出力，他的專業判斷，疫情會拉長，按照實際需要，台北市還是有做超前準備，「但超幾步就好，不用超太多」，像是防疫旅館不會一下弄幾千戶。

媒體問說，台北市近期又傳出有居家檢疫者失聯，昨天於網咖尋獲，但台北市副市長黃珊珊認為，該民眾留下錯誤的手機號碼、居住地址，不解回國時怎過關，是否在怪中央把關不力？

柯文哲則說，民眾故意要造假，北市府也沒辦法，但還是希望機場源頭管理，以最快速度通知民政系統，馬上接手開始居家檢疫，當然希望源頭儘量資料越正確越好，後面比較好追蹤。