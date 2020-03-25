抗菌棉紗做口罩套 不賣只送有需要的人
知名的抗菌除臭襪業者因應疫情，決定製作近1萬5千份採用工研院的抑菌紗線製成的口罩套，今透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾，蔡淑君更是加碼1千瓶75%的100ml酒精液、額溫貼片，讓民眾順利度過新冠肺炎疫情。
蔡淑君說，口罩套是用抗菌棉紗製成，忠峰霖纖維科技公司因應疫情生產該抑菌口罩套，預計今下午2點以及晚上7點半分2梯次，在她的服務處送給有需要的民眾，但也呼籲前來的民眾不要亂停車。
蔡淑君指出，實際戴起加有抑菌口罩保護套的口罩，依舊保有良好透氣，若發送完民眾反應良好，就會考慮再加開生產，也可能製作不同顏色的口罩套。
業者也說，疫情關鍵時期，社會有群人正為民眾負重前行，為了感謝這些人的付出，也希望大家能夠照顧好自己，攜手共度難關，因此取之社會回饋社會，口罩套全數不販售只提供有需要的人。
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