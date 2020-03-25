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抗菌棉紗做口罩套 不賣只送有需要的人

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
知名的抗菌除臭襪業者透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾，蔡淑君更是加碼1千瓶75%的100ml酒精液、額溫貼片，讓民眾順利度過新冠肺炎疫情。圖／市議員蔡淑君提供
知名的抗菌除臭襪業者透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾，蔡淑君更是加碼1千瓶75%的100ml酒精液、額溫貼片，讓民眾順利度過新冠肺炎疫情。圖／市議員蔡淑君提供

知名的抗菌除臭襪業者因應疫情，決定製作近1萬5千份採用工研院的抑菌紗線製成的口罩套，今透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾，蔡淑君更是加碼1千瓶75%的100ml酒精液、額溫貼片，讓民眾順利度過新冠肺炎疫情。

蔡淑君說，口罩套是用抗菌棉紗製成，忠峰霖纖維科技公司因應疫情生產該抑菌口罩套，預計今下午2點以及晚上7點半分2梯次，在她的服務處送給有需要的民眾，但也呼籲前來的民眾不要亂停車。

蔡淑君指出，實際戴起加有抑菌口罩保護套的口罩，依舊保有良好透氣，若發送完民眾反應良好，就會考慮再加開生產，也可能製作不同顏色的口罩套。

業者也說，疫情關鍵時期，社會有群人正為民眾負重前行，為了感謝這些人的付出，也希望大家能夠照顧好自己，攜手共度難關，因此取之社會回饋社會，口罩套全數不販售只提供有需要的人。

新北市議員蔡淑君試戴知名的抗菌除臭襪業者生產的抑菌口罩保護套。圖／市議員蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君試戴知名的抗菌除臭襪業者生產的抑菌口罩保護套。圖／市議員蔡淑君提供
知名的抗菌除臭襪業者因應疫情，決定製作近1萬5千份採用工研院的抑菌紗線製成的口罩套，今透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾。圖／市議員蔡淑君提供
知名的抗菌除臭襪業者因應疫情，決定製作近1萬5千份採用工研院的抑菌紗線製成的口罩套，今透過新北市議員蔡淑君，捐出2千份「Footer 抑菌口罩保護套」給民眾。圖／市議員蔡淑君提供

口罩 疫情

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