防疫宅經濟 市府與電商推「台北店家到你家」銷售專區

新冠肺炎疫情延燒，不少人選擇外送、網購來減少出門降低感染風險，北市府因應防疫「宅經濟」需求，和電商業者合作推出「台北店家到你家」線上銷售專區（https://bit.ly/2QI3sQW），即日起到4月25日推廣台北店家特色產品，提供民眾買1送1、名店商品5折等優惠折扣，還有抽獎活動，另也提供實體店業者轉型網路店補助方案。

產業發展局長林崇傑表示，月初起因應新冠肺炎疫情衝擊產業，提出減租、延稅、優息、振興等相關紓困振興措施，並視疫情發展滾動檢討調整，為進一步推廣北市特色店家商品，同時考量疫情期間民眾盡量避免出門的消費習慣，特別與momo摩天商城、PChome商店街及Yahoo奇摩超級商城等3家電商業者合作推出「台北店家到你家」線上銷售專區。

「台北店家到你家」線上銷售專區由電商業者精選優良特色店家，如momo摩天商城廣邀百家商店，主打日用品、保健、食品等民生必需品，並推出點數加碼、商店抵用券、買一送一等優惠；PChome商店街則嚴選食品名店提供消費滿額抽市價999元的「好好生活日用包」；Yahoo奇摩超級商城選出 50間消費者滿意度高的品牌店家，推出名店下殺5折品、刷卡滿額回饋折抵等優惠。

另外，美商3M台灣子公司則贊助專區活動，提供3電商平台空氣清淨機、個人隨身型空氣清淨機作為專區消費的抽獎品，民眾不限消費金額，購買專區內店家商品，單筆消費下單就能登記參加抽獎。