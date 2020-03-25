社區傳染提前部署 侯友宜：全民防衛動員準備

因應新冠肺炎疫情升高，新北市長侯友宜今天要求市府團隊，依照傳染病防治法做好全民防衛動員準備，盤點物資與行動管制計畫，萬一疫情發展社區傳染時，可盡速推出因應措施。

侯友宜今天在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫會議中，請市府各局處因應新冠肺炎疫情，預先設想大規模的社區傳播傳染，將精神、人力、物資經濟、財力、交通、衛生、科技等，提前做行政動員準備。

侯友宜表示，依據傳染病防治法第18條，地方政府於國內、外發生重大傳染病流行疫情時，得結合全民防衛動員準備體系，實施相關防疫措施。

他表示，疫情隨時變化，應提前盤整相關的物資，希望萬一疫情有最新發展時，可依據傳染病防治法等相關法令，在1至2小時內立即做相關的交通道路管制、人流及動線管制。

侯友宜表示，全球疫情仍持續發燒，台灣要預作最壞的打算，做最好的準備。為了拯救生命，必須做部分的限制活動。

他請局處依全民防衛動員準備法，由消防、警察、衛生、經發等單位做好行政動員準備，配合國家的軍事動員準備，做好相關民生物資、管制配套計畫。

會後聯訪時，媒體詢問他是否針對「封城」等緊急狀態預作準備，侯友宜說，全民防衛動員準備兩年一次演習，今年沒有演習，但也要因應做好盤整。「有一天需要做最好的管控，就要做好新北市與周邊城市的管控」，以備不時之需。

侯友宜26日將與台北市長柯文哲舉行「雙北論壇」，他說，雙北針對防疫工作緊密交流與部署，將會並肩作戰做到位。明天會與柯文哲共同宣布防疫措施。