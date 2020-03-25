新北觀音山掃墓將實施交通管制

新冠肺炎疫情升溫，台北市防疫旅館爆滿。北市府繼防疫旅館後，再度和民間合作，推出「安心檢疫所」，專收經濟弱勢、家中不方便居家檢疫，而且遭其他旅館拒收的居家檢疫者，每人每天2200元。社會局也宣布，即日起住宿型老人安養護機構將暫停探訪；日間照顧及居家服務對象，若同住家屬正在居家隔離或居家檢疫，同樣將暫停服務。至於暫停探訪至何時，將視疫情發展情況再議。

2020-03-25 00:28