新北觀音山掃墓將實施交通管制
新北市蘆洲警分局為疏解清明節至觀音山的掃墓車潮，將於3月28、29日與4月2至5日，每天清晨7時至下午4時，配合五股、八里區公所施行交通管制措施，期間五股區孝義路、天乙路、八里區龍米路二段等山區道路，採單向通行。
此外，區公所有提供免費掃墓接駁專車，適逢防疫期間，嚴格要求搭乘民眾必須測量體溫，正常者方准上車，車上全程配戴口罩。
(一)蘆洲區：蘆洲三民路→成泰路→孝義路→天乙路公墓區沿線。
(二)五股區：成泰路→孝義路→天乙路公墓區沿線。
(三)八里區：中華路→中山路→龍米路沿線。
各區掃墓專車轉乘停車接駁地點：
1.蘆洲區：蘆洲區公所前（三民路)。
2.五股區：成泰路與孝義路口籃球場旁。
3.八里區：八里區公所前公車站及渡船頭街口前公車站。
警方呼籲，掃墓民眾盡量搭乘掃墓專車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，如仍要自行開車前往的民眾，務請必要遵守交通疏導路段規定，且下車後勿將重要財物置放於車內，避免遭竊，並籲請有發燒身體不適者不要上山，改由其他家人代為祭拜，上山建議全程配戴口罩，避免感染。
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