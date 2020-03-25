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憂疫情失控 侯友宜：討論「全民防衛動員準備法」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，要有面對大規模社區感染的準備，才能更有力道讓疫情極速降溫，將依據傳染病防治法第18條，針對「全民防衛動員準備法 」進行準備，討論哪些路段、人力可進行管制。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，要有面對大規模社區感染的準備，才能更有力道讓疫情極速降溫，將依據傳染病防治法第18條，針對「全民防衛動員準備法 」進行準備，討論哪些路段、人力可進行管制。記者王敏旭／攝影

新北市長侯友宜今早進行嚴重特殊傳染性肺炎疫情第30次應變會議，侯友宜說，要有面對大規模社區感染的準備，才能更有力道讓疫情極速降溫，將依據傳染病防治法第18條，針對「全民防衛動員準備法 」進行準備，討論哪些路段、人力可進行管制。

侯友宜說，疫情發展要做最壞打算，目前都是境外感染案例，透過各個圍堵管控，雖然產生零星社區感染，新北準備防疫旅館、安心住宿旅館，增加管控力道，並給予民眾關懷，希望不要趴趴走，安心度過這14天。

侯友宜指出，目前最擔憂本土案例找不出源頭，雖有零星這些案例，但還好沒有大規模擴散，目前歐美疫情往上飆升，回國人數開始有遞減，但居家檢疫這段時間，確診比以前高很多，每天都有20例以上確診。

「要拯救生命，需犧牲部分活動」侯友宜說，未來若有大規模社區感染，全民防衛動員準備法有相關規定，包括人力部署、資源盤整、限制人潮，要求副秘書長召集警政、消防、民政、衛生、經發、社會等局處，進行準備與盤點。

侯友宜指出，新北與台北都可以先演練、準備好，再下一階段就是兵棋推演，目前就是先把計畫弄清楚，若中央一有命令下來，新北就可以立刻啟動並且做好。

侯友宜 疫情

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