林口媒體園區招商案 全數標出

新北市政府推動面積達10公頃的林口媒體園區BOT招商案，上周確定全數標出。繼三井不動產集團、東森國際之後，「林口媒體園區招商案」C、D基地3月18日進行評選，由三立影城得標取得50年的地上權，將打造以實境、娛樂、科技3大元素為主題的「SET Studio Park」超級攝影棚，盼建構影視產業生態圈。

新北市經發局表示，市府持續推動「新北影視城」計畫，第一期影視旗艦區在2017年由民視進駐設置數位媒體總部啟用，TVBS也積極規劃數位體驗相關設施，市府持續協助媒合相關業者。

第二期得標3家廠商 將與市府攜手促進影視音、休閒產業扎根新北

第二期媒體園區共有A、B、C、D等4塊基地，A基地由三井不動產集團取得，擴大Outlet服務場域及功能，建置複合型商業設施；B基地由東森國際取得，以新媒體、新科技、新生活為概念，規劃設置產業辦公室、攝影棚、研發中心、共享辦公室等綜合性影視商業複合式空間。 林口媒體園區C、D基地由三立影城得標取得50年的地上權，將打造「SET Studio Park」超級攝影棚，盼建構影視產業生態圈。圖／三立提供

經發局表示，C、D基地引進影視音及關聯產業進駐，跨足媒體製造到媒體行銷，讓訪客深入體驗影視製作並參與拍攝過程，實現影視經濟與數位藝術更高附加價值，C、D基地已確定由三立影城得標，預計投資超過95億元、創造3700個就業機會，帶動影視音產業多元形態的發展與林口地區的停留經濟。

總投資金額超過240億元 創造1.5萬個就業機會

經發局表示，第二期媒體園區的3家廠商將與市府攜手促進影視音、娛樂休閒產業扎根新北，實踐林口成為新北市AI影視娛樂園區場域，預估總投資金額超過240億元，將創造1萬5千個就業機會。

另外，第三期影視支援服務區，林口工一工業區市地重劃工程預計2022年完工，目前已啟動招商前置作業，將提供高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，未來將搭配林口新市鎮租稅優惠，協助數位經濟、影視文創及文化內容產業進駐，成為影視產業的人才培育基地。