新北無人機飛行區 採「原則開放、例外禁止」

民用航空法遙控無人機專章將於3月31日施行，新北交通局今指出，聽取各方意見及審視法規，飛行區域將採「原則開放、例外禁止」，除了飛航管制範圍及機關禁止區域嚴格規範外，其餘回歸法治管理，開放遙控無人機活動。

新北交通局長鍾鳴時說，民航法遙控無人機專章及相關子法，已針對遙控無人機註冊、操作能力認證、操作限制、保險及違規裁罰等訂有嚴格機制，在符合安全管理、互相尊重及承擔原則下，新北無人機飛行區域採開放態度規畫。

鍾鳴時表示，在排除民航法規定的禁限航區、中央或市府機關、學校認有禁止及限制區，其餘回歸法制所定操作限制開放從事遙控無人機活動，並在月底前公告。

交通局表示，目前已蒐集中央機關禁飛區域共120處，包括台鐵、高鐵、高速公路、軍事營區、中油及台電基礎設施等，另外新北基於安全考量也提報31處禁飛區域，包含河濱自行車道、大眾捷運、老街、體育園區等。

交通局說，大專院校、學院及研究院，依教學需求提報10處限制區域，專供教學、考試使用。無人機使用者應遵守相關規定並安全飛行，讓無人機產業健全發展與廣泛應用。