汐止新巴士6線改民營 地方盼延伸台北市

新北市新巴士今年將有重大轉變，汐止區有六條路線將進行轉型改為「民營收費」，今(24)日市府交通局再次舉辦協調會，包括市議員、里長都出席參加，針對行駛路線有變進行討論，而地方也希望透過這次轉型，將部分路線延伸到台北市捷運站、火車站。

新北市新巴士，營運成本不斷提高，在經費有限的情況下，就要轉型，汐止區18條路線中，有6條線計劃七月就要改由公車業者營運收費，其中走五堵到汐止火車站的F912，路線將進行調整，里長也擔心對於偏遠地區居民來說，會造成衝擊。

市議員白珮茹指出，汐止部分路段因為公車很少，一直仰賴新巴士，這一調整，減少車次，還有民營後，公車業者改以大車走，勢必得捨棄一些偏遠小巷，民眾難免受到影響，希望能夠有替代方案，透過與地方溝通，讓新巴士轉型能減少對民眾的衝擊，更符合大家的期待。

今天交通局也針對路線一條一條跟里長們討論，那其中有一個很大的重點希望交通局能夠採納，就是說過去新巴士都是在汐止區內在繞，希望能夠趁這次轉型，把能夠延伸到台北市不管是南港展覽館或是南港火車站，希望把路線延伸到台北市。

市議員廖先翔表示，少部分民眾可能會受到影響，但希望能夠讓更多市民因為可以延伸到台北市而覺得更加的方便，像是Ｆ912，我們就把取代性很高的，Ｆ912沒有走大同路新台五路，把新台五路照走，延伸到台北市南港展覽館。