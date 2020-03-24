單車族最愛「汐萬路」 地方盼設自行車道

汐止區汐萬路三段是許多自行車族很喜歡走的一條公路，可以直通五指山風景美，如何讓騎車環境更安全，今(24)日市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望沿途或是沿著北港溪能夠規劃出自行車步道。

汐萬路是通往五指山古道及風櫃嘴景觀區的必經之路，也是許多單車族喜歡走的一條公路。

烘內里長魏語徵指出，每天也看的到不少騎單車挑戰上、下山，只是因為汐萬路部分路段不寬，再加上又是彎道，對於騎自行車來說，安全性不夠。

市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，因為，汐萬路進來進入烘內里後，先到拱北殿，是賞楓的好去處，而一直上山則可以接五指山，沿途風景優美，所以，魏里長也希望能夠沿著北港溪規劃一條自行車道。

市議員張錦豪表示，目前汐萬路幅有限，再加上北港溪岸也不夠寬敞，規劃自行車道，是一項大工程，不過，也請相關單位進行規劃，估算經費，希望至少能夠踏出第一步，營造更安全的騎自行車環境。