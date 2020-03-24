新北愛心大平台獲響應 企業捐防疫物資
響應新北市「好日子愛心大平台－防疫工作專案基金」，又有多家企業捐贈大批防疫物資，包括有慰勞第一線工作人員的雞精、藍芽音箱及乾洗手酒精等，總價值約368萬5千元。另外，也提供居家檢疫民眾免費線上影音服務，希望能為嚴峻的防疫工作盡一份心力。
新北市長侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台成立防疫基金後，許多企業、宮廟陸續響應，目前包括捐款及物資總額已達4千多萬元，感謝企業各界體恤第一線工作人員的辛勞，捐贈?精等物資，另提供線上影音，給居家檢疫民眾使用。
這次捐贈的防疫物資，總價值約368萬5千元，新北市長侯友宜除了感謝各界慷慨解囊，也呼籲接受14天居家檢疫或居家隔離的民眾，一定要恪守本分，只要在家舒適地觀看線上影音，就可以拯救全世界，拯救自己，為何還要趴趴走呢？
新北市成立防疫基金，主要用於補助各弱勢團體購買防疫物資，並提供急難慰助，給因疫情造成生活困頓的民眾，侯友宜希望各界持續響應、踴躍捐贈，共度疫情難關。
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