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北市老人安養機構暫停探訪 日照、居服「有條件」暫停
新冠肺炎燒不停，台北市社會局今宣布，24日起住宿型老人安養護機構暫停探訪，以「視訊探視」為原則。另外，日間照顧及居家服務的服務對象，若同住家屬正接受居家隔離或居家檢疫，將暫停服務至檢疫期屆滿。
台北市社會局表示，新冠肺炎日益嚴峻，為兼顧倫理及防疫，即日起103家老人安養護機構暫停探訪，將以「視訊探視」為原則，由機構提供設備及網路協助，預計將有5219名長輩受影響。
台北市社會局說，若有特殊理由須當面探視，應事先預約，並在機構評估之通風良好區域進行探視，並限制每名家屬每周至多1次，探視時間限制30分鐘內，且避免餵食。
台北市社會局表示，考量日照、家托為群聚場所，針對北市30家日間照顧中心、6家家庭托顧，若受服務之長者、身障者同住家屬正進行居家隔離或居家檢疫，將停止服務至檢疫期屆滿，若遇無照顧者或有特殊需求者，社會局將另案處理。
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