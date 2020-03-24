新店公所啟動異地辦公 服務運作不中斷

新冠肺炎疫情持續延燒，國內確診人數攀升，為分散感染風險，並防止區公所辦理業務受到疫情影響，新店區公所今(24)日啟動異地辦公，將原先在七張捷運辦公的同仁，挪分1/3人數到大豐社福館辦公，服務運作不中斷。

包括社會人文課、經建課、工務課、秘書室等共約70人都改至大豐社福館辦公，而會選定大豐社福館做為第二個辦公地點，除了因為距離公所步行只需約10分鐘，在空間上也比較寬廣，另外洽公停車、和熟悉度上都能方便作業。

新店區副區長吳志忠指出，雖然異地辦公對同仁來說較為辛苦，但為了防疫，一定要做好各項準備，而在辦公環境上，特別加寬辦公距離，民眾等待區的位置同樣都有適當間隔開來，希望能儘量避免過度緊密的接觸。

新店區公所表示，啟動異地辦公後，兩邊辦公服務不變，而為了防範新冠肺炎病毒，也請民眾洽公多加配合，入口處都會設有量測額溫和手部消毒，同時呼籲外出請戴好口罩，並且勤洗手，一起做好防疫工作。