聽新聞
test
0:00 / 0:00
協助遠航勞工轉職 北市明起3天辦就業媒合
遠航去年底無預警停飛，今年初遭交通部廢止民用航空運輸業許可證，3月初董事長張綱維正式簽下大量解雇計畫書，預計解雇528人，正式宣告停止營運。顧及遠航勞工權益，北市就業服務處將於明起連3天上午在遠航公司第二辦公室辦理就業媒合活動，協助遠航勞工安心就業。
北市勞動局長陳信瑜表示，北市就服處與勞動部合作，已爭取75家廠商、1135個工作機會。在明日就業媒合活動中，預計將有25家廠商、658個工作機會入場媒合，現場也會提供失業給付、職業訓練等相關訊息，保障遠航勞工就業權益。
此外，北市就服處今年1月起，於各就業服務站設置「遠航員工服務專櫃」，受理遠航勞工申請失業認定、求職登記。以北市為例，台北市就業服務處長游淑真受訪時表示，目前已受理163位遠航非自願離職勞工失業給付，同時已輔導33位遠航勞工成功轉職。
北市就服處預告，明日專案媒合活動中，不只提供航空業屬性職缺，另外也邀請批發、零售及餐飲業、不動產業等入場媒合。北市就服處提醒，遠航勞工若有就業服務、申辦失業給付或職業訓練需求者，可善用北市就業服務站的「遠航員工服務專櫃」服務，也可上網查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言