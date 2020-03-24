協助遠航勞工轉職 北市明起3天辦就業媒合

遠航去年底無預警停飛，今年初遭交通部廢止民用航空運輸業許可證，3月初董事長張綱維正式簽下大量解雇計畫書，預計解雇528人，正式宣告停止營運。顧及遠航勞工權益，北市就業服務處將於明起連3天上午在遠航公司第二辦公室辦理就業媒合活動，協助遠航勞工安心就業。

北市勞動局長陳信瑜表示，北市就服處與勞動部合作，已爭取75家廠商、1135個工作機會。在明日就業媒合活動中，預計將有25家廠商、658個工作機會入場媒合，現場也會提供失業給付、職業訓練等相關訊息，保障遠航勞工就業權益。

此外，北市就服處今年1月起，於各就業服務站設置「遠航員工服務專櫃」，受理遠航勞工申請失業認定、求職登記。以北市為例，台北市就業服務處長游淑真受訪時表示，目前已受理163位遠航非自願離職勞工失業給付，同時已輔導33位遠航勞工成功轉職。

北市就服處預告，明日專案媒合活動中，不只提供航空業屬性職缺，另外也邀請批發、零售及餐飲業、不動產業等入場媒合。北市就服處提醒，遠航勞工若有就業服務、申辦失業給付或職業訓練需求者，可善用北市就業服務站的「遠航員工服務專櫃」服務，也可上網查詢。