新北重整五股垃圾山 業者仍非法傾倒土石

台北市北安路一營建工地將土石方交給清運業者，企圖運往新北五股垃圾山傾倒，新北環保局指出，幸好清潔隊員發現並通報環境稽查重案組，經追查後將依違反廢棄物清理法第9條規定，向清運業者告發，並處以30萬以下的罰鍰。

新北環保局說，20日清潔隊員巡查五股垃圾山附近環境整潔時，發現有砂石車形跡可疑，並且停靠在隱蔽處，靠近後發現車斗後方路面有剩餘土石方，與車斗內載運物相似，清潔隊員立刻通報重案組稽查員、警察到現場。

不過該砂石車業者聲稱車斗閘門損壞，才洩漏剩餘土石方，局非有意傾倒，不過環境稽查重案組要求業者出示流向證明聯單，但業者始終無法提供資料，最後坦承來源是台北市北安路536巷一處營建工地，並由稽查人員押送車輛回工地。

新北環保局指出，工地人員表示不知情，且表明自己不認識清運業者，但經過稽查人員提醒偽變造說詞與資料恐有涉及刑責，最後才坦承土石方的確由該工地運出，因疏漏才未給予聯單，而工地相關責任交由台北市環保局追究。

環保局說，清運業者除了違反道路交通管理處罰條例，又因為沿途滲漏土石影響用路人安全，蘆洲警分局也依違反道路交通管理處罰條例進行裁罰，並要求業者立即清理。