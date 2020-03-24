用任何形式查居家檢疫趴趴走 侯友宜：考慮公布姓名

新北市板橋是全新北居家檢疫最多的區，共有1292人，新北市長侯友宜今下午到板橋區公所訪視防疫工作，送水果慰勞里幹事辛勞，他鼓勵多查勤居家檢疫者，如果是惡意趴趴走挑戰公權力，考慮公布姓名，但這部分還是會請示中央，他相信具有喝止作用。

侯友宜說，前陣子已經阻絕於境外，不過國內居家檢疫量往上衝，管控相當重要。侯友宜昨表示，新北市居家檢疫量占全台4分之1到3分之1，今天全台有居家檢疫12416人，新北市板橋就有1292人，每個里幹事要負責30至40位。

侯友宜也指示，除了早中晚多打幾通電話，也可像板橋里幹事就加入居家檢疫者LINE，請民眾拍現場照片，如常常聯絡不到，可請警方一起到現場抽檢，也可調管委會調閱監視器，「用任何形式了解居家檢疫者有無私自出門」，請居家檢疫自律自重。

侯友宜表示，不是不相信別人，查勤是應有的作為，現階段查到居家檢疫趴趴走絕對是重罰。除了可重罰100萬、送集中檢疫所，侯友宜也說不排除公布姓名。

新北市警方昨晚站崗8處，侯友宜說，人多、封閉型空間、沒有做好防疫，規勸不聽會重點站崗，比擴大臨檢效果更好，他也再呼籲業者在非常時期做好管控。