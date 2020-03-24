健康公宅浴室天花板漏水 北市府：盡快改善

台北市政府推出的健康公宅鄰近民生社區，地點佳、出租率高，但北市議員應曉薇接獲住戶陳情，指稱浴室天花板出現漏水，現場如瀑布。台北市都發局今表示，會盡快改善漏水狀況。

位於北市松山區健康路的健康公共住宅，因鄰近民生社區、捷運南京三民站，北市府推出後，成為熱門出租地點，被外界認為是最難抽中的公宅之一，但市議員曾發現公宅內有蟑螂過多、排水不佳等情形。

國民黨台北市議員應曉薇日前接獲住戶陳情，指稱浴室天花板出現漏水，情形就像瀑布，且住戶申請報修，等待修繕時間卻過於冗長，要求相關單位盡快協助住戶，著手改善。

台北市都市發展局今天指出，有接獲健康公宅住戶告知，家中浴室天花板有漏水，會優先處理漏水情況，漏水地點是位於9樓其中一戶。

至於住戶提及報修時間過長，都發局表示，公宅部分管線懸放在天花板內，9樓住戶浴室天花板漏水，需從樓上尋找漏水點，需先協調10樓住戶後才能施工，現已協調10樓住戶，預定3月底前會騰出住家空間，就會立即清查漏水原因。

都發局指出，健康公宅目前僅一戶反映浴室有漏水情形，一定會優先處理，釐清漏水原因後，視狀況擴大檢查其他住戶水電管線。