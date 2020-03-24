疫情擴散 盧秀燕：搭公車請戴口罩

台中市政府今召開市政會議，交通局長葉昭甫進行「因應新冠肺炎-公共運輸之防疫作為」專案報告，市長盧秀燕表示，希望民眾搭乘大眾運輸時最好都能戴上口罩，但現在口罩生產量不夠，所以不便強制。盼中央加快加速口罩生產，確保防疫工作落實。

因應疫情，市府「超前部署」要求落實駕駛員自主健康管理、車輛站場全面消毒等，更全國首創為計程車免費消毒、提供次氯酸水消毒液供計程車駕駛消毒。

葉局長表示，交通局在農曆春節前即超前部署進行市內公車防疫，要求駕駛值勤前量體溫、執勤時戴口罩，同時要求相關從業人員進行健康管理、車輛及候車設施消毒，車上張貼防疫檢核表供乘客查閱，健全公車防疫。

葉局長指出，計程車方面，交通局在春節前夕即透過公文、通訊軟體群組向全市計程車車隊、車行及合作社或公(工)會宣導防疫措施，同時走訪熱門排班區請駕駛執業時配戴口罩、勤消毒及勤洗手。為強化計程車消毒，自2月17日起分階段提供免費消毒服務或次氯酸水消毒液供計程車駕駛自主消毒、清潔，並製作專屬已消毒貼紙供駕駛索取張貼，營造安心的大眾運輸環境，至今已近3000車次受惠。

公共自行車部分，交通局要求微笑單車公司每日以稀釋漂白水全面消毒自行車及相關設備，並針對民眾較常接觸的地方，包含租賃站Kiosk主機、自行車把手及座墊等加強消毒，讓民眾安心騎乘。