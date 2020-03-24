趴趴走罰百萬？林右昌：視情節輕重罰

新北市長侯友宜昨到林口視察防疫時表明，如果趴趴走絕對重罰，一定罰100萬且送集中檢疫。基隆市長林右昌今被媒體問到是否比照新北針對違反檢疫、隔離規定者是否也重罰百萬元？林右昌說，目前基隆有3人違反居家檢規定，他認為侯市長是一種宣示，基隆會視情節從重來處罰。

林右昌說，還是要視情節，他相信侯市長的說法是一種宣示，中央訂定的處罰規則是10萬到100萬元，但情節還是有輕重之分。他認為，政府宣示的態度就是，只要不守規矩，影響公共衛生和安全，在防疫期間沒有什麼好談，就是依中央相關規定從重來處罰。

衛生局長吳澤誠說，目前有3人違返居家檢疫規定外出，其中2人是被警方查獲，直接開罰，正在公文簽呈；另1人是大陸返國婦人搭公車外出買東西，市府等檢疫期滿後會再約談她，正在處理中。

衛生局說，居家檢疫者不守規定，擅自外出住處，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例裁罰10萬到100萬元。

基隆市應檢疫婦人卻趴趴走婦人，因為獨居，3月3日從住家附近搭公車外出採買生活物資。同車乘客發現後報警，由衛生局人員將她載回家中，要求遵守防疫規定，有採買、就醫等需求，要與關懷服務中心連絡安排，不得任意外出。