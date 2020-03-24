「社區感染其實正在發生」 黃珊珊：萬事做最壞打算

北市上午舉行防疫物資捐贈儀式，台北市副市長黃珊珊致詞時表示，「疫情才剛開始，社區感染其實正在發生」，因此要特別注重社區、學校防疫，萬事做好最壞打算。

黃珊珊會後受訪時表示，一直以來都假設社區感染會發生，特別是目前已有許多本土案例，病例也不可能全來自境外，因此社區、學校防疫，必須做到滴水不漏。

黃珊珊說，社區防疫部分，目前已針對公寓大廈主委、總幹事開過非常多次訓練課程，也已回到各社區執行。黃珊珊也說，北市防災士跟社區管委會訓練已經要開80場，陸續都在社區中努力。

雙北合作交流平台市長層級會議預計本周四登場，黃珊珊也進一步說明，在校園防疫上，由於雙北有許多學生通勤地互通，若學校有停課問題，目前台北市卻只能看到台北市疫調結果，因此呼籲中央能同意雙方交流疫調內容，以免有所缺漏。

另針對民進黨立委許智傑建議未來兩周全面停課，黃珊珊則回應，這部分仍尊重中央決定。但她也提到，目前為止學校沒有大規模群聚感染，各級學校狀況也不同，「這不是停不停課的問題，而是停課以後呢？」

黃珊珊認為，停課後的配套措施才是重點，呼籲民眾不要過度緊張，否則還沒被病毒打敗，就先被經濟打垮，過度擔憂也會使精神狀態受影響。