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新北居家檢疫關懷中心成立滿月 服務逾2萬人

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市居家檢疫關懷中心成立滿一個月，目前服務超過1792個案，其中以防疫旅館諮詢案件最多。圖為新北市長侯友宜（右三）今聽取新北居家檢疫關懷中心簡報。記者江婉儀／攝影
新北市居家檢疫關懷中心成立滿一個月，目前服務超過1792個案，其中以防疫旅館諮詢案件最多。圖為新北市長侯友宜（右三）今聽取新北居家檢疫關懷中心簡報。記者江婉儀／攝影

新北市居家檢疫關懷中心成立滿一個月，目前服務超過1792個案，其中以防疫旅館諮詢案件最多，新北市民政局表示，新北市目前追蹤列管的居家檢疫者有1萬2416人，各公所已出動超過4萬2700人次，服務超過2萬305位居家檢疫民眾，民政局規劃後續成立防疫志工大隊，經教育訓練後共同協助防疫事項，減輕里幹事工作負擔。

民政局長柯慶忠表示，新北市居家檢疫關懷中心成立1個月，前三名需求分別為防疫旅館諮詢、關懷包、就醫諮詢，分別佔51%、27%、15%，尤其3月18日中央回溯追蹤3月5日至14日從歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾健康狀況，讓防疫旅館諮詢竄升第一位。

柯慶忠說，關懷中心民政組除設置各區電話關懷中心執行每日電訪，並配合警政組居家檢疫失聯者協尋，之前4位失聯個案都已尋獲，每案皆先確認個案身體健康狀況，並移送衛政裁罰，另評估其檢疫居所合適情形，或為強制集中安置處置。

另外，衛生組以電話方式提供醫療、用藥及心理諮商或視訊問診服務，並提供領藥及安排有就醫需求者轉介至指定醫院就醫，計送醫21趟及近300案即時醫療協助。環保組則協助家戶垃圾清運，以及環境周邊清潔消毒，累計清理戶數210戶，垃圾清運量1101.5公斤。

社會組部分，洽詢人數208人，透過成立防疫基金提供相關協助，累計捐款及物資超過4400萬，其中來自宗教團體的善款高達2400萬，用於補助各老人社區關懷據點、原住民文化健康站及兒少課後照顧據點等，購買口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，另提供急難慰助給疫情造成收入減少或失業致生活陷困者度過難關，受補助民眾逾300人。

同時，因應留學生、旅外民眾返國居家檢疫需求，觀光組積極洽談防疫旅館及安心住宿旅館，現檢疫旅館有188間客房、即將啟用532房，總計720房；另有70家業者推出「安心住宿旅館」，提供市價三到五折優惠，方便居家檢疫者家屬入住，合計目標將達2000間。

柯慶忠指出，面對越來越多的居家檢疫人數，肩負關懷工作的里幹事工作量也大幅增加，除了打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；各區公所仍秉持積極任事態度，跑在第一線，提供居家檢疫者最有溫度的服務。

柯慶忠說，自1月啟動關懷機制，至3月23日，各公所已出動超過4萬2,700人次，服務超過2萬305位居家檢疫民眾，目前各大所多視人力情形，加入其他科室同仁幫忙，包含里幹事在內，一天近1000位同仁投入防疫關懷工作，民政局規劃後續各大所成立防疫志工大隊，經教育訓練後共同協助防疫事項，減輕里幹事工作負擔。...

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