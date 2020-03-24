紓困計畫2.0 新北經發局將減收權利金最高百分之35
新冠肺炎疫情持續延燒，新北市經發局長何怡明表示，經發局將針對BOT、設定地上權業者減收權利金，最高可減收百分之35，並將與承貸銀行協調，延長信用貸款利率補貼至1年。
何怡明表示，從第一波產業紓困，中央推出產業紓困方案，市府現推出的紓困計畫2.0，原則是跟業者「共度難關、各半分攤」，經發局將針對BOT及設定地上權業者，減收應收取的營運權利金，透過契約協商機制，最高可減收百分之35，減收期間為4至6月底。假使業者營收金額為1億元，營運權利金為3百萬元，透過協商機制最高可減收105萬元。
目前政府有提供優惠貸款，讓廠商可支付營運場所的租金、人員薪資等，前6個月免付利息，第7個月起利率為百分之2.095，何怡明表示，因應疫情，下半年會有持續衝擊跟影響，應讓廠商先蹲後跳，市府會以公部門的角色，與承貸銀行協調，希望從第7個月起，最多至1年，有百分之0.5的利率補貼，讓產業界在今年度做好準備，以便因應疫情與後續振興。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言