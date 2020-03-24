紓困計畫2.0 新北經發局將減收權利金最高百分之35

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市經發局長何怡明表示，經發局將針對BOT、設定地上權業者減收權利金，最高可減收百分之35，並將與承貸銀行協調，延長信用貸款利率補貼至1年。

何怡明表示，從第一波產業紓困，中央推出產業紓困方案，市府現推出的紓困計畫2.0，原則是跟業者「共度難關、各半分攤」，經發局將針對BOT及設定地上權業者，減收應收取的營運權利金，透過契約協商機制，最高可減收百分之35，減收期間為4至6月底。假使業者營收金額為1億元，營運權利金為3百萬元，透過協商機制最高可減收105萬元。

目前政府有提供優惠貸款，讓廠商可支付營運場所的租金、人員薪資等，前6個月免付利息，第7個月起利率為百分之2.095，何怡明表示，因應疫情，下半年會有持續衝擊跟影響，應讓廠商先蹲後跳，市府會以公部門的角色，與承貸銀行協調，希望從第7個月起，最多至1年，有百分之0.5的利率補貼，讓產業界在今年度做好準備，以便因應疫情與後續振興。