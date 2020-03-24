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批發市場防疫 北市果菜市場擬買熱像儀、限縮入口把關

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
國內新冠肺炎確診數攀升，北市第一、第二果菜批發市場及魚類批發市場等攸關民生「食」的批發市場，最近也開始研擬新防疫措施。記者翁浩然／攝影
國內新冠肺炎確診數攀升，北市第一、第二果菜批發市場及魚類批發市場等攸關民生「食」的批發市場，最近也開始研擬新防疫措施。記者翁浩然／攝影

國內新冠肺炎確診數攀升，北市第一、第二果菜批發市場及魚類批發市場等攸關民生「食」的批發市場，最近也開始研擬新防疫措施，包含限縮入口量體溫、採購紅外線熱顯像儀把關、強制戴口罩、屠宰線獨立作業等；市場處也表示，北市批發市場若出現封線，將由新北等批發市場支援批發場地供業者移地拍賣。

台北農產公司總經理翁震炘表示，因應國內肺炎確診人數增加，月底前會擬出限縮批發市場入口的方案，第一果菜市場7個入口預計縮減為3個出入口，二市入口屬大範圍開放式，將設法限制成5處，以便進場管制量體溫，預計採購8台紅外線熱顯像儀來把關，避免讓發燒人員入場。

台北漁產公司總經理陳志芳說，魚市批發場與理貨場因都在戶外很開放的空間，通風很好，也較難限制入口，若要維持順暢拍賣作業，想滴水不漏量體溫就很難做到，否則會塞車；後續假設明顯有規模社區感染時，還是能做好強制把關，限制進場者一定要戴口罩、量體溫，沒口罩則必須向公司購買才能入場。

台北畜產公司總經理姚量議則說，家禽市場清潔消毒頻率已從過去每周一次改為每1到3天一次，除持續宣導公司人員戴口罩、勤洗手外，下周將呼籲進場業者務必戴上口罩，最近也在研擬如何縮減入口來落實進場者量體溫，但畢竟入口有10多處，需要時間規畫安排，產線分流則會配合政府指示。

針對是否限制員工出國，翁震炘說果菜市場已取消公司相關出國旅遊活動，目前沒有員工申請休假出國；陳志芳則說「現在沒人敢出國啦，有的話在准假程序就會評估阻止」；姚量議表示依照中央規定，若有員工想出國，地點又是疫情嚴峻、中央疫情指揮中心限制的國家將會阻止。

市場處副處長汪昭華表示，批發市場中，明顯屬於非開放、室內，且作業產線明確的是家禽市場的屠宰線，目前共14條，都是專人專責，因此若有疫情，將會全場消毒暫停交易8小時，若人員染疫封線，其他屠宰線在消毒後仍可持續運作；另外，若北市批發市場若受疫情影響封線甚至封場難以正常營運，將由新北等批發市場支援批發場地供業者移地拍賣。

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