民間捐防疫物資 供北市守校園防線
新冠肺炎疫情嚴峻，防疫物資拉警報，卻也有不少企業貢獻一己之力。商雲數據科技股份有限公司、郭錫瑠先生文教基金會今分別捐贈50台空氣清淨機及新台幣109萬2000元給台北市公立國小補充防疫物資，期望能貢獻社會，共度防疫難關。
台北市副市長黃珊珊表示，疫情嚴峻，教育局人仰馬翻，但也有許多民間支援陸續進駐學校。黃珊珊說，在北市教育局、家長會、民間各方努力下，每班都有一支額溫槍，守住校園防線。
商雲數據科技公司執行長程嘉遠則表示，站在居家防疫第一線，希望能保護校園師生。該空氣清淨機有經陽明大學實測，具有殺菌功能，另也不需清洗濾網，供學校便利使用。
北市教育局表示，空氣清淨機將分配給北市國小班級總數超過35班的健康中心，共計49間，廠商另有指定捐贈1間高中。此外，將秉持「資源不重複」原則，捐贈款部分，將由其餘91間國小平均分配，每所學校將獲得1萬2000元防疫基金，供校方自主購買乾洗手、肥皂、消毒液、體溫計、空氣清淨機等防疫物資。
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