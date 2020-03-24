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刈包吉重出江湖 北市龍山寺前發送衛生紙
新冠肺炎疫情升溫，有大賣場出現衛生紙、罐頭被搶購一空的情況，今年春節前夕才舉辦最後一次愛心宴的「刈包吉」廖榮吉，再次出來行善，今早在龍山寺對面的廣州街免費發放3000包衛生紙、500個包子，廖榮吉說，他有認識賣衛生紙的朋友，「別人買不到，我買得到」，自然想幫忙。
80歲「刈包吉」廖榮吉長年行善，看到受疫情嚴峻影響，賣場出現搶購衛生紙，擔心有人買不到，又「重出江湖」，他說，三周前就開始聯繫朋友，跑了五間批發商買到3000包300抽的衛生紙，還說本來要買5000包，但現在衛生紙真的缺貨，馬上付現2萬5000元買下。
現場避免有人一次領太多，限每人領2包衛生紙，發完為止，廖榮吉又怕大家排隊會餓，還特別準備500個包子，每人限領一個，今天艋舺公園旁大排長龍，還臨時補了300顆粽子，他也笑著預告他「端午節還會出來發粽子！」
擔心地方交通受影響，廖榮吉原定早上10點免費發衛生紙、包子，看到有人一早提前1個多小時就來排，9點半就已有數百人等候，也提早在9點半發送，現場還有警方巡視，廖榮吉的朋友幫忙維持秩序。
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