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新冠肺炎衝擊店家業績 新北調降稅額、攤商租金打5折
各行各業因新冠肺炎疫情影響，造成業績大幅下滑，新北市政府針對2月14日提出的紓困計畫，加強紓困力道，財政局長李泰興表示，除有稅負補貼，並採較低稅率或調降稅額，針對公有零售市場攤商4至6月的使用費及市有房地承租戶租金打5折。
財政局長李泰興表示，財政局針對租稅優惠上，配合交通部針對遊覽車、客運業者補貼百分之50的牌照稅與應納稅額，如果是飯店、旅遊業者，因為疫情影響造成某樓層歇業、或是減少使用營業面積，可向財政局稅捐處申請，可將私有房屋稅率從百分之3調降為百分之2。
娛樂稅的部分，李泰興以夾娃娃機舉例，因疫情影響，民眾變不愛出門，業者業績受到影響，因娛樂稅本身是查定課稅，是依照營業天數與營業情形來徵稅，業者可依營業衰退狀況與營業天數申請調降娛樂稅稅額。
財政部在3月19日提出租稅緩繳、分期繳納的方案，包含地方稅、地價稅、房屋稅等，新北市比照中央紓困政策，如果因為疫情影響收入，業者因此財務困窘，業者可提出申請緩繳12個月或是分期36個月。
在租金部分，李泰興表示，新北市提出第一波的紓困計畫中，針對市場處的攤販減收使用費，將2至3月的租金打8折，現在則將4至6月的租金打5折，減少攤販負擔；針對承租市有土地或建物的承租戶，目前營業中、日前也沒有收到市府優惠措施，4到6月份租金也是打5折，未來會視疫情狀況做檢討。
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